Субподрядчика «Русгидро» в Волгограде уличили в неуплате налогов

Арбитражный суд Волгоградской области поддержал позицию налогового органа и признал, что операции ООО «Импульс» с контрагентами нереальны, таким образом, зафиксирован факт неуплаты налога на сумму более 40 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение. Как стало известно информагентству, ООО «Импульс», выступая исполнителем для выполнения работ на Волжском филиале ПАО «Русгидро», заключило договор с контрагентами, чтобы получить налоговую выгоду и применить вычеты по НДС посредством создания фиктивного документооборота. В суде была поставлена под сомнение не только сумма неуплаченных налогов с фиктивных сделок, но и объем якобы произведенных работ на стратегическом объекте.

Всего же, используя данную схему, организация недоплатила налогов на общую сумму около 400 млн рублей. По крайней мере, эта сумма обозначена налоговиками в деле о банкротстве предприятия: после выявления службой фактов неуплаты налогов организация «Импульс» попросила признать себя несостоятельной. Не исключено, что схема, похожая на мошенническую, может быть использована снова. Согласно открытым данным интернет-ресурсов, место банкротящейся организации сейчас заняла фирма с похожим названием - ООО «Импульс-строй». Тот же директор так называемой «организации-банкрота» в настоящее время руководит и фирмой «Импульс-строй».

Напомним, еще одна дочерняя структура «Русгидро» в Волгограде оказалась замешана уже в криминальном скандале. Директор «Гидроремонт-ВКК» Губанов подозревается в коммерческом подкупе на 7,5 млн рублей. По версии СУ СКР по региону, между фирмой подозреваемого и другой коммерческой организацией был заключен договор субподряда на определенный перечень строительно-ремонтных работ, а директор акционерного общества должен был принять и оплатить их. Стоимость контракта составила почти 67 млн рублей. В конце марта 2016 года с целью личного обогащения подозреваемый потребовал от руководителя строительной фирмы «откат» за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по заключенному договору. В результате работы оперативников полиции и ФСБ Губанов был задержан.