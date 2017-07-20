Снижение заработка актеров НЭТа в Волгограде суд признал законным





Сегодня в Волгоградском областном суде не нашли оснований для отмены решения районной инстанции об отказе в выплате 800 тысяч рублей в качестве надбавок актерам Нового экспериментального театра. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе облсуда. Напомним, группа ведущих артистов предприняла попытку отстоять свои права по недополученному заработку в январе 2017 года.

Среди заявителей есть народные и заслуженные артисты России. По их мнению, с начала года руководство театра необоснованно и неправомерно снизило размер жалования артистам, которые не стали меньше или хуже работать. Так, заслуженный артист России, известный по таким ролям, как Арбенин из «Маскарада», граф Альмавива из «Фигаро» Олег Алексеев полагает, что театр должен ему 95 тысяч рублей. Актер НЭТа и одновременно худрук Волгоградского молодежного театра, заслуженный артист России Владимир Бондаренко заявил о незаконном, по его мнению, снижении зарплаты на 76 тысяч рублей. Аналогичной суммы не досчиталась при получении жалования за первый месяц года именитая артистка НЭТа Светлана Кулакова-Блохина. Сумма исковых требований народной артистки России, сыгравшей Агафью Тихоновну в гоголевской «Женитьбе» Аллы Забелиной, – 67,4 тысячи рублей. Самый высокий размер недополученного жалования в размере 130 тысяч рублей обнаружил актер Евгений Тюфяков, сыгравший Ромео в постановке шекспировской пьесы.

Урезание зарплаты сотрудникам руководство театра объяснило изменившимся подходом к начислению зарплаты работников государственных учреждений региона. В частности, ответчик в суде заявил о том, что согласно новым правилам, суммарный размер стимулирующих надбавок не должен превышать 250% оклада, премии не должны быть выше 300% оклада. Суд, изучив позицию сторон, пришел к выводу, что дополнительные бонусы к фиксированной сумме зарплаты – это не обязанность, а право работодателя, поэтому «нарушения трудовых прав истцов не установлено». По этой причине исковые требования группы артистов НЭТа суд оставил без удовлетворения, а сегодня областной суд решение подтвердил.

Коснулось ли сокращение зарплаты руководство Нового экспериментального театра – неизвестно. По крайней мере, фамилии Мириама (Отара) Джангишерашвили в числе обратившихся в суд нет. Зато известна сумма его официального заработка в 2016 году - 7 млн рублей.