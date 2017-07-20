В Волгоградской области с начала года росгвардейцы изъяли 9 взрывных устройств





За первое полугодие сотрудники управления Росгвардии по Волгоградской области провели более тысячи спецопераций. Как сообщили ИА «Высота 102» по результатам межведомственного совещания, задержаны 115 подозреваемых в уголовных преступлениях, 90 административных нарушителей, изъято 63 единицы оружия, почти 5 кг взрывчатых веществ, 9 взрывных устройств, более килограмма наркотиков, 12 штук незаконных орудий лова рыбы, а также 150 литров спирта сомнительного качества и около 180 тысяч рублей, добытых незаконным путем.

Группы задержания вневедомственной охраны выезжали на вызовы 3653 раза, пресечено 377 преступлений на объектах охраны. Кроме того, заключены договорные отношения на принятие тревожного сигнала из 95 карет «скорой помощи» в Волгограде и Волжском.