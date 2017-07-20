Сегодня подписан договор о приобретении МУП "Метроэлектротранс" 100-процентной доли ООО "Пассажирский порт Волгограда", сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии. Общая сумма сделки - 32,5 млн рублей. В перечне приобретенного муниципалитетом имущества - свыше 40 плавсредств: 10 пассажирских судов, а также переходные и причальные понтоны, дебаркадеры, а также другие объекты недвижимости, в том числе крупная ремонтная база на левом берегу Волги. Сумма сделки, отмечают в мэрии, меньше размера субсидий, полученных "Пассажирским портом Волгограда" в 2016 году из городского бюджета в качестве компенсации за организацию пассажирских перевозок по регулируемым тарифам.

Решение о покупке речного флота принято с целью обеспечения стабильных и качественных перевозок пассажиров внутригородским водным транспортом, отмечают в городской администрации. Проблемы с перевозками горожан на остров Сарпинский и обратно, напомним, регулярно возникали не только из-за погодных условий, но и финансовых разногласий. Так, по итогам проверки деятельности ООО "Пассажирский порт Волгограда" в 2013-2014 годах КСП приняла решение о необходимости возврата в городской бюджет свыше 10 млн рублей, излишне полученных частной структурой.

В связи с переходом речного хозяйства в собственность муниципалитета планируется ввести на внутригородских водных маршрутах электронную систему оплаты проезда, а позднее ввести различные пакеты услуг, как это уже было сделано на муниципальных автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутах.

Отмечается, что после вхождения МУП "МЭТ" в учредители ООО "Пассажирский порт Волгограда" все его работники продолжат работу на прежних условиях.



