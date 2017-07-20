От общественности Волгограда ждут предложений по оздоровлению ситуации в НЭТ и других учреждениях культуры





Широкое обсуждение проблем, выявленных в ряде учреждений культуры Волгоградской области, сегодня проходит в Волгограде с участием представителей власти и общественности региона. Как передает корр. ИА "Высота 102", в расширенном заседании Общественной палаты Волгоградской области принимают участие губернатор Андрей Бочаров, его заместитель Владимир Попков, руководители учреждений культуры, общественники. Поводом для такой дискуссии послужили результаты финансовой проверки Нового экспериментального театра, вызвавшие в Волгограде большой общественный резонанс. Губернатор отметил, что на примере НЭТ сегодня нужно обсудить и понять, что происходит в целом в культурной сфере региона, что нужно сделать для оздоровления ситуации. Итогом обсуждения, по его словам, должны стать конкретные предложения в адрес власти. Также глава региона высказался по поводу резких публикаций в ряде СМИ на эту тему. По словам Андрея Бочарова, довольно странно, что с критикой выступают одни и те же люди, которые дают свои экспертные оценки по всем темам, начиная от ЖКХ и транспорта, заканчивая культурной сферой. Таких "широкопрофильных специалистов" глава региона попросил быть в своих оценках аккуратнее и профессиональнее. Также он отверг обвинения в адрес КСП региона в ангажированности, заявив, что "КСП играет ведущую роль в независимой оценке государственных структур". Результаты аудита финансовой деятельности Нового экспериментального театра глава региона считает объективными. Примечательно, что художественный руководитель НЭТ Отар Джангишерашвили на заседание Общественной палаты региона не пришел. Как и на коллегии КПС Волгоградской области руководство театра представляет заместитель художественного руководителя по экономическим вопросам Ангелина Шершень.

Касаясь результатов проверки НЭТ, губернатор отметил, что совершенно не против, чтобы талантливые люди получали дополнительные выплаты. Однако, пояснил Андрей Бочаров, тогда на эти цели нужно привлекать внебюджетные средства. Кроме того, он назвал несправедливым тот факт, что некоторые работники в театре получают меньше величины МРОТ (минимального размера месячной оплаты труда). "Куда смотрит трудовая инспекция?", - задался вопросом губернатор.



