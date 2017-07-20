



Сегодня в Мемориально-историческом музее при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества открылась выставка «Клянусь честью офицера… Военспецы на службе Республики Советов», подготовленная сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва».

Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», материалы выставки посвящены судьбам офицеров Русской императорской армии, которые после революционных событий 1917 года перешли на сторону советской власти. В Красной армии их называли военспецами.





Анна Комиссарова - внучка генерал-лейтенанта Андрея Евгеньевича Снесарева приехала на открытие выставки из Москвы. В семье бережно хранят память о деде - русском и советском генерале, чья непростая судьба оборвалась в 1937 году. «В семье деда было 6 детей, мой отец родился в 1928 году, когда деду было уже 63 года. К сожалению, мой отец не запомнил деда – в 1930 его арестовали, в 1931 сослали на Соловки. Он был освобожден в 1934, но спустя 3 года умер».

Несмотря на солидный вклад в дело победы советской власти, судьба многих офицеров в 1930-е годы сложилась трагично. Массовая волна репрессий лишила страну опытных военных специалистов: М. Н. Тухачевского, А. И. Егорова, И. И. Вацетиса и многих других. Тем не менее, в межвоенный период бывшие офицеры Русской императорской армии успели передать свой богатейший опыт и знания новому поколению командиров, которые впоследствии отличились на фронтах Второй мировой войны.





Как отметил на церемонии открытия экспозиции директор музея – заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин, очередная выбранная музеем тема очень сложная. Основной лейтмотив выставки – осознание таких понятий, как честь, достоинство, долг. «У каждого из нас есть возможность прикоснуться к такому непростому периоду», - отметил Алексей Васин.





Наряду с экспонатами фондов музея-заповедника «Сталинградская битва», на выставке представлены документы из фондов Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива кинофотодокументов, Государственного архива Волгоградской области, Российской государственной библиотеки, Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького и частных коллекций.



