ПАО «Волгоградэнергосбыт» разъясняет ситуацию вокруг скандала с СНТ

Выяснение отношений между дачниками и энергетиками продолжается. ПАО «Волгоградэнергосбыт», гарантирующий поставщик электроэнергии, посчитало, что его законные интересы затрагивают заявления сторон в связи с актами неучтенного потребления городищенских СНТ, и решило дать разъяснения для ИА «Высота 102».

Согласно пункту 172 Постановления Правительства РФ №442 проверку расчетных приборов учета осуществляет сетевая организация.

В случае выявления неучтённого потребления электрической энергии, в соответствии с пунктами 192, 195 Постановления, соответствующий акт составляется сетевой организацией и не позднее 3 рабочих дней передается в адрес гарантирующего поставщика.

Для расчёта обязательств по оплате и последующего взыскания акт неучтённого потребления передаётся гарантирующему поставщику. Потребитель вправе оспорить акт неучтённого потребления в судебном порядке.

Таким образом, инициатива составления данных актов принадлежит сетевой компании, а взыскание по актам неучтённого потребления является обязанностью гарантирующего поставщика. При этом, денежные средства, взыскиваемые ПАО «Волгоградэнергосбыт» с потребителей, в конечном итоге направляются в ФПАО «МРСК-Юга» «Волгоградэнерго» или другую сетевую компанию, которая составила акт.

Кроме того, распространяемые сведения о том, что сетевая компания не является стороной договора с потребителем, далеки от реального положения дел. С рядом потребителей компанией заключены прямые договора по поставке электроэнергии, а по остальной части заключен договор на оказание услуг по передаче энергоресурса с ПАО «Волгоградэнергосбыт».

За период 2015-2016 гг. сетевыми организациями ФПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и находящейся под управлением МУПП «ВМЭС» составлено и передано гарантирующему поставщику для взыскания с потребителей более 240 актов на сумму более 644 млн. рублей. Подавляющее большинство из них оспариваются потребителями в судебном порядке.

Даже будучи не взысканными с потребителей, согласно пункту 188 Основных положений функционирования розничных рынков, данные объемы принимаются гарантирующим поставщиком ко взаиморасчетам с сетевой организацией, что улучшает финансово-экономические показатели сетевиков.

При этом в случае невозможности взыскания по решению суда, а также несостоятельности потребителя-ответчика, убытки ложатся на гарантирующего поставщика.

Таким образом, говорить о заинтересованности ПАО «Волгоградэнергосбыт» в составлении спорных актов безучетного потребления и выставлении каких-либо штрафов добросовестным потребителям не приходится.

В любом случае, если сетевая компания готова пойти навстречу потребителю в вопросе отзыва акта безучетного потребления, гарантирующий поставщик произведет отзыв соответствующего иска.



