Волгоградский планетарий не заплатит за сказку 20 млн рублей

Центральный районный суд частично удовлетворил исковые требования авторского коллектива к Волгоградскому планетарию. Как сообщает ИА «Высота 102», вместо 21 млн рублей, которые требовали сочинители новогоднего представления, суд обязал госучреждение выплатить истцам 115 тысяч рублей компенсации. С учетом уплаты морального вреда и государственной пошлины, общая сумма выплаты составила порядка 150 тысяч рублей. Примечательно, что инициаторы судебного разбирательства едва не оказались в минусе, поскольку при обращении в суд заплатили госпошлину в сумме 140 тысяч рублей.

Напомним, «Высота 102» ранее сообщала о разразившемся скандале с обвинением Волгоградского планетария в нарушении авторского права и невыплате гонорара за новогоднюю постановку. Среди заявителей – член союза композиторов России, заслуженный работник культуры РФ Павел Морозов, вокалист-солист областной филармонии, работник Волгоградского музыкального театра, студентка третьего курса института искусств и культуры и бывшая работница планетария. Данная творческая группа поставила для Волгоградского планетария в канун 2016 года лекцию-спектакль «Похищение новогодней азбуки», которую с 24 декабря по 6 января 12 раз показали зрителям. Служители искусства заявили в суде, что руководство планетария с ними не расплатилось и допустило бездоговорное публичное исполнение авторского произведения. В самом учреждении информагентству поясняли, что директор планетария неоднократно предпринимал попытки оформить документально отношения с авторами сказки, но отклика не получал. В «Российское авторское общество» планетарий направлял уведомление о проведении спектакля, а сами авторы письменно уведомили руководство учреждения о согласии на использование своих произведений. Размер исковых требований поверг ответчика в замешательство, поскольку балансовая стоимость имущества планетария – в разы меньше 20-миллионного иска, не говоря уже о полученной за прокат спектакля выручке. Сомневались в планетарии и относительно художественной ценности спектакля с «картонным» реквизитом.

По сведениям информагентства, планетарий обжаловать решение суда, которое пока не вступило в силу, не намерен.