В Волгоградской области трое мужчин забили насмерть бездомного-попрошайку

На берегу Иловли нашли тело 34-летнего мужчины, который скончался от полученных травм около недели назад. Отдыхающие заметили его в кустах, присыпанного мусором и ветками. Как сообщил ИА «Высота 102» и.о. руководителя межрайонного СО СУ СКР по Волгоградской области Александр Андронов, по горячим следам задержаны трое местных жителей. По предварительным данным, потерпевший был бездомным, периодически просился к односельчанам выпить, поесть и переночевать. В день убийства он заглянул к трем товарищам, которых что-то праздновали. Те пытались выгнать незваного гостя, а в результате один из мужчин избил его до смерти. Тело было решено вынести из дома и спрятать на берегу. По факту сокрытия преступления проводится проверка. В отношении главного подозреваемого решается вопрос о мере пресечения.