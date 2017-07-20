Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего директора кафе из Городище, который обвиняется в доведении своей сотрудницы до попытки покончить с собой. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в 2010 году бизнесмен познакомился с 22-летней девушкой, устроившейся к нему на работу. Оказываемые знаки внимания со стороны начальника молодая женщина игнорировала. Тогда злоумышленник решил силой доказать глубину своих чувств. На протяжении 3 недель он систематически избивал подчиненную, прежде чем та сказала ему «да» на предложение встречаться. В сентябре того же года, потерпевшая поняла, что ждет ребенка. Но и это обстоятельство не мешало ему регулярно распускать руки. Спустя 1,5 года после рождения дочери пара стала жить вместе - девушка надеялась, что полноценная семейная жизнь изменит мужчину, но ошибалась - побои, оскорбления и унижения продолжались также регулярно, а угрозы сыпались не только в адрес сожительницы, но и ее матери и старшей дочери, которые, как утверждал злоумышленник, однажды могут «не дойти» до дома. В какой-то момент женщина даже решилась и зафиксировала факт причинения ей побоев, пройдя медицинское освидетельствование. Но в суд, куда были переданы материалы, так и не явилась – боялась последствий.

А в конце октября 2016 года, воспользовавшись тем, что садист находится за пределами России, женщина собрала вещи и вместе с детьми переехала к маме. Об этом тут же стало известно обвиняемому, который начал терроризировать «беглянку» по телефону - звонки и смс с угрозами в ее адрес поступали ежедневно на протяжении 2,5 недель. Кроме того, женщина стала замечать за собой слежку, а коллеги рассказали, что ею интересуются неизвестные, которые приходили к ней на работу в составе целой делегации. Последней каплей для потерпевшей стал разговор с обвиняемым. Мужчина забрал малолетнюю дочь и сообщил своей сожительнице, что видеть своего ребенка она будет только по выходным. Выход для себя женщина видела только один – покончить с собой. Потерпевшая попыталась отравиться, но мать потерпевшей была дома и вовремя заметила, как состояние ее дочери ухудшается. Вызвав врачей «скорой помощи», она самостоятельно попыталась промыть желудок. Пострадавшая незамедлительно была госпитализирована в лечебное учреждение, где в условиях стационара удалось спасти ее жизнь.

При предъявлении окончательного обвинения свою вину он полностью признал, заявив ходатайство о рассмотрении его уголовного дела в особом порядке.