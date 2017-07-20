Жительница Волгоградской области осуждена за убийство пожилой соседки из-за 100 рублей

В апелляции не нашли оснований для смягчения приговора Наталье Палагутиной из Урюпинска: 44-летняя женщина осуждена на 9 лет колонии общего режима за убийство 88-летней соседки. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда, подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Ранее следственные органы установили, что летом 2016 года Палагутина пришла в дом соседки за курицей и принесла 100 рублей за покупку. Пенсионерка вспомнила, что эту сумму соседка у нее как раз занимала и забрала купюру, оставив у себя курицу. Это и стало причиной конфликта, который в результате привел к тому, что пьяная Палагутина избила пожилую женщину — та попала в больницу и через несколько дней скончалась.