В Волгограде у поисковиков сгорел «УАЗ»

В среду вечером в гаражном комплексе «Ветеран» в Советском районе сгорел «УАЗ 3309», принадлежащий молодежной организации «Поиск». Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, вызов на улицу Казахскую поступил около 22 часов. К прибытию спасателей «УАЗ» горел по всей площади. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Также накануне зарегистрирован пожар в кафе «Роза холл» в Дзержинском районе. В пристройке на площади нескольких квадратных метров горели дрова. Причиной стало неосторожное обращение с огнем.