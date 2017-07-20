В Волгограде место проведения байк-шоу пригодилось для ЧМ-2018

Перехватывающая парковка и временная дорога будут возведены на территории, где несколько лет назад проходило байк-шоу "Ночных волков". Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, МУ «Комдорстрой» заказало проект будущего объекта, начальная стоимость контракта составила более 1,2 миллиона рублей. Как следует из технической документации, к перехватывающей парковке приведет дорога от проспекта Ленина до района улицы Тракторостроителей, 33. Сама парковка, которая расположится в том месте, где проходило байк-шоу с участием байкера «Хирурга», должна включать в себя площадку для легковых автомобилей не более 1504 места, площадку для автобусов-шаттлов – не более 72 автобусов. Также здесь устроят зону отдыха и торговли, остановочную площадку для посадки-высадки болельщиков, площадку для накопления болельщиков, площадку для биотуалетов и сбора мусора. В комплекс временной дороги должна входить и тротуарная дорожка. Сама парковка будет огорожена и освещена. Перехватывающая парковка на севере Волгограда, как говорится в документах госзакупки, необходима для снижения транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть центральной части города, в особенности вблизи расположения фан-зоны стадиона «Волгоград-Арена». Также планом проведения ЧМ-2018 предусмотрено строительство еще одной перехватывающей парковки в Ворошиловском районе на ул. Неждановой. Такой статус получит и уже имеющаяся парковка в районе ТРЦ «Акварель».



