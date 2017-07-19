Новый очаг АЧС выявлен в Волгоградской области

Африканская чума свиней выявлена в личном подсобном хозяйстве на территории рабочего поселка Светлый Яр, сообщает ИА "Высота 102". По данным областного комитета ветеринарии, принимаются меры для локализации инфекции.

Всего с начала 2017 года в области уже зафиксировано восемь случаев африканской чумы свиней — на двух участках карантин уже снят.

Заболевание африканской чумы свиней не представляет угрозы для здоровья человека, однако чрезвычайно опасно для животных, поскольку не поддается лечению и вакцинопрофилактике. Остановить распространение вируса можно карантинными мероприятиями: в настоящее время на территории, где выявлен вирус, идет установка дезинфекционных барьеров, специалисты информируют население, проводят подворовой обход.



