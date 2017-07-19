Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Аналитика
 19.07.2017 20:00

"Высота 102 ТВ": В Волгограде власти озабочены возвращением пассажиров в "Метроэлектротранс"



Смотрите сегодня в программе: депутаты Волгоградской гордумы согласились на "безопасный" кредит для МУП "Метроэлектротранс". Компенсации за школьные проездные не отменят: в бюджете Волгограда нужно найти еще 3 млн рублей. Три района Волгограда останутся без воды на выходные: для модернизации сетей требуется плановое отключение. Волгоградский музтеатр теряет зрителей: аудиторы дали ряд советов артистам.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.  

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

Почти у 30 артистов Волгоградской областной филармонии возникли проблемы с аттестациейВ Волгоградской области браконьер проиграл "ралли" пограничникамДепутат Волгоградской облдумы Михеев не смог стать миллионером за счет коллегиВ поселке Аэропорт Волгограда меняют наружную теплосеть на подземнуюВ Волгограде вынесен приговор по «семейному» делу о взятках в бюро медико-социальной экспертизы
 
Актуальные интервью и комментарии

Председатель комитета Волгоградской облдумы по культуре доставил из Петербурга «потерянную» виолончель XVIII века

У заместителя худрука волгоградского НЭТа испортилось настроение после коллегии КСП

В Волгоградской области глава филиала сервисной компании "РусГидро" задержан за многомиллионный "откат"

Сегодняшней ночью в Волгоград самолетом из Санкт-Петербурга доставлена уникальная виолончель  1712 года, которую «потеряли»...

«Настроения нет», - так ответила заместитель художественного руководителя Нового экспериментального театра по экономическим вопросам Ангелина Шершень  на просьбу...

Директор Волжского филиала крупного акционерного общества подозревается в коммерческом подкупе на...

Происшествия 24.07.2017 09:00

В Урюпинском районе выясняют обстоятельства, при которых 2-летний мальчик получил электротравму и ожог языка. Как подтвердили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, маленький житель хутора Краснянский остался на некоторое время без присмотра, взял шнур от электробритвы, включил в розетку, а сетевой адаптер положил в рот. Сейчас ребенок находится на амбулаторном лечении. Напомним, 2 днями ранее в Тракторозаводском районе 3-летняя девочка воткнула  шпильку в розетку, когда взрослые также отвлеклись. В результате малышка попала в больницу . Также за сутки зарегистрирован еще один случай травмирования ребенка. Восьмиклассница получила тупую травму живота при купании в Медведице в районе города...
Прочитана: 672 раз
Расследования 24.07.2017 06:46

Вынесен приговор в отношении главы фермерского хозяйства из Палласовского района Глазунова, который признан виновным в мошенничестве с деньгами кредиторов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда, ему назначили 5 лет колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей. Гражданский иск о возврате 10,7 млн рублей Глазунов не признает. В 2011 году предприниматель заключил договор с компанией «Росагролизинг» на приобретение 2 тысяч голов овец, выращивание ячменя, аренду пастбищ и пашни. На самом деле выращивать овец Глазунов не собирался и ввел сотрудников кредитной организации в заблуждение, тем самым причинил ущерб почти на 14 млн рублей. Адвокаты настаивали...
Прочитана: 2735 раз
Происшествия 23.07.2017 20:08

В Красноармейском районе полицейские выясняют обстоятельства гибели 44-летнего водителя такси. Он перевозил пассажиров на своем «Kia Rio» и двигался по улице Лазоревой. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в машину извозчика врезался «УАЗ», который летел на высокой скорости по продольной и проигнорировал красный сигнал светофора. В результате от удара в иномарке погиб водитель, травмы получил его 15-летний пассажир. По уточнению полицейских, есть подозрение, что виновник ДТП был пьян – сейчас его кровь находится на лабораторном исследовании. 
Прочитана: 5832 раз
Аналитика 23.07.2017 20:07

Купальный сезон 2017 года не принес ничего нового в организацию пляжного отдыха в городе-герое, где для приема отдыхающих приготовили лишь шесть площадок у берега Волги. Да и те официально не открыты из-за высокой воды. Но жители города-героя все равно не сидят дома. Что пугает волгоградцев на городских пляжах, о каком сервисе они мечтают, какие «дикие» места отдыха несут угрозу жизни и здоровью, и почему жители соседнего города рекламируют свой пляж в соцсетях? Обо всем этом и не только - в программе. 
Прочитана: 16183 раз
Общество 23.07.2017 18:26

Пятьдесят восемь дворов, входящих в так называемую «последнюю милю» ЧМ-2018 (стадион «Волгоград-Арена», место проведения фестиваля болельщиков и маршруты движения клиентских групп) в городе-герое оборудуют камерами видеонаблюдения. Эта тема, сообщает ИА «Высота 102», обсуждалась  на межведомственной комиссии во вопросам, связанным с внедрением и  развитием систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» под председательством заместителя руководителя аппарата губернатора Валерия Бахина. В список  территорий, где будут установлены видеокамеры, вошли 23 двора на улице Чуйкова, 25 – на улице Советской. Также камеры видеонаблюдения появятся во дворе дома №22 на ул. Комсомольской, ул. Володарского, 1,1а, ул. Аллея героев 1,2, ул. Гагарина, 2, ул. 13-ой Гвардейской, 1а, ул....
Прочитана: 4979 раз
Общество 23.07.2017 16:43

В Волгограде Казанский кафедральный собор признали собственностью церкви Признать право собственности местной религиозной организации «Православный приход храма Казанской иконы Божией Матери» Волгоградской епархии РПЦ на Казанский кафедральный собор постановил арбитражный суд Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий иск религиозная организация подала к администрации Волгограда. В качестве третьих лиц были привлечены управление Росреестра по Волгоградской области, областной комитет культуры, комитет по управлению госимуществом Волгоградской области, областной комитет государственной охраны объектов культурного наследия и городской департамент по градостроительству и архитектуре. Ответчик сообщил, что при вынесении решения полностью полагается на усмотрение суда. Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав представленные доказательства, суд посчитал, что...
Прочитана: 4359 раз
Происшествия 23.07.2017 15:17

В больницу № 7 поступила 3-летняя девочка из Тракторозаводского района Волгограда, которая получила электротравму. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, проверяются обстоятельства госпитализации. По предварительным данным, ребенок на какое-то время остался без присмотра своей 25-летней матери и попробовал засунуть в розетку шпильку. В Кировском районе 7-летняя девочка получила ожог всего туловища – первоклассница пролила на себя бокал горячего чая. А в Клетском районе 6-летний мальчик поранился на сенокосе: резвясь, он нечаянно наткнулся на вилы, в результате ребенок госпитализирован с колотой раной живота. В Камышине на улице Кубанской годовалая девочка получила травму головы при падении с...
Прочитана: 2156 раз
Экология 23.07.2017 11:59

Запах дыма беспокоит жителей нескольких районов Волгограда сегодня с раннего утра. Как сообщает ИА «Высота 102», с моста через Волгу отчетливо видно, что город окутан смогом – явление напоминает туман. В единой дежурно-диспетчерской службе Волгограда причины задымления назвать не смогли, пояснив, что расследованием сейчас занимаются специалисты-экологи.
Прочитана: 4892 раз
Спорт 23.07.2017 09:58

Во вторник -25 июля- Волгоград с рабочим визитом посетит вице-премьер правительства РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, в планах члена правительства РФ Виталия Мутко проинспектировать степень готовности города-героя к чемпионату мира по футболу 2018 года. Вице-премьер побывает не только на строящихся объектах, которые должны быть сданы до конца этого года, но и ознакомится с ходом работ на стадионе "Зенит", шоссе Авиаторов, подготовкой тренировочных площадок. Не исключено, как отмечают местные эксперты, что Мутко, как президент РФС, уделит время и региональной Федерации футбола.   Аналогичный визит в Волгоград Виталий Мутко совершал в декабре...
Прочитана: 9502 раз
Экономика 23.07.2017 09:18

Темпы снижения количества безработных в Волгоградской области оказались самыми высокими среди регионов ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сравнительный анализ социально-экономического положения субъектов Южного федерального органа, так, на конец июня 2017 года в Волгоградской области количество безработных снизилось почти на 23% по отношению к соответствующему периоду прошлого года и составило 10,4 тысячи человек. А вот в Ростовской области этот показатель увеличился почти на 4% (19,6 тысяч человек). Меньше всего безработных в Севастополе – 400 человек.  Однако по некоторым другим показателям Волгоградская область проигрывает субъектам, входящим в состав ЮФО по итогам анализа за январь-май. В частности, в регионе...
Прочитана: 3585 раз
Расследования 23.07.2017 07:20

До 1 года 4 месяцев колонии-поселения смягчили приговор инвалиду 3 группы из Волжского, который в октябре 2015 года на «Hyundai Solaris» насмерть сбил пешехода. Пожилой мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда. ДТП случилось  на проспекте Ленина в Волжском: 62-летний водитель иномарки наехал на пешехода в 150 метрах от пересечения с улицей Покровской. В материалах суда указано, что водитель «Волги» притормозил, увидев пенсионера на проезжей части, тогда как следующий по соседней полосе водитель «Hyundai Solaris» не предпринял мер для остановки, что и вменили ему в состав преступления. Решение вступило в силу....
Прочитана: 3866 раз
Политика 22.07.2017 20:02

Секретарь Генсовета «ЕР» высоко оценил работу «Народного контроля» под руководством депутата ГД РФ от Волгоградской области Анны Кувычко С сентября 2017 года проект «Единой России» «Народный контроль» начнет проводить «Дни народного контроля» в региональных приемных партии. Об этом федеральный координатор партпроекта, депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко заявила на заседании президиума Генсовета «ЕР», где подводились итоги работы шести федеральных партийных проектов за первое полугодие 2017 года. «Цель – привлечение большего количества активистов, выявление нарушений, консультативная и юридическая помощь и правовая поддержка по вопросам обращений граждан», – пояснила Кувычко. Кроме того, партпроект, по ее словам, продолжит контролировать деятельность компаний-брокеров, осуществляющих переход граждан из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. «Речь идет о так...
Прочитана: 21265 раз
Спорт 22.07.2017 17:42

Третий матч тура Футбольной национальной лиги сезона 2017-2018 закончился для команды «Ротор – Волгоград» поражением. Итоговый счет игры с ярославским «Шинником» - 3:1, передает ИА «Высота 102». Волгоградская команда занимает сейчас предпоследнее место в турнирной таблице. Она проиграла первые три матча, которые состоялись фактически на выезде, поскольку ремонт стадиона «Зенит» в Волгограде продолжится до конца августа, а это единственное спортивное сооружение, готовое принять игры Первой футбольной лиги.  
Прочитана: 3287 раз
Спорт 22.07.2017 11:15

В Волгограде приостановлена работа региональной Федерации футбола Представители Федерации футбола Волгоградской области сегодня получили от регионального комитета физической культуры и спорта приказ, датированный 17 июля, о том, что в связи с невыполнением ряда требования Федераций ФЗ "О физкультуре и спорте РФ" временно приостанавливается государственная аккредитация организации. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в областной организации. Какие именно требования были нарушены Федерацией, не сообщается. Областной комитет физической культуры и спорта свою позицию пока не озвучивал.  Согласно действующему законодательству, отмечают в Федерации, если даже нарушения в работе Федерации подтвердятся, она получит на устранение недостатков 6 месяцев и только после этого может быть лишена аккредитации облспорткомитета. За последние...
Прочитана: 9545 раз
Происшествия 22.07.2017 10:42

Дорожная авария с участием легкового автомобиля и «КамАЗ» произошла в городе Котельниково. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, водитель грузовика, двигаясь со стороны улицы Гришина на ул. Войкова, совершил столкновение с автомобилем «Daewoo Matiz», который находился справа. В результате аварии в больницу были доставлены 51-летний пассажир «КамАЗ» и трое пассажиров легковушки, в числе которых две девушки 14 и 16 лет.  
Прочитана: 5787 раз


24 июля 09:00
В Волгоградской области 2-летний ребенок пострадал от электробритвы
24 июля 06:46
В Волгоградской области фермер осужден за обман «Росагролизинга» на 13,7 млн рублей Комментарии18
23 июля 20:08
В Волгограде "УАЗ" протаранил такси, погиб водитель легковушки
23 июля 20:07
Программа «Взгляд с Высоты»: Волгоградцы чувствуют себя дикарями на городских пляжах Комментарии24Cмотреть видео
23 июля 18:26
В Волгограде дворы «последней мили» ЧМ-2018 оборудуют видеокамерами
23 июля 16:43
В Волгограде Казанский кафедральный собор признали собственностью церквиСмотреть фотографии
23 июля 15:17
В Волгограде 3-летняя девочка выжила после удара током
23 июля 11:59
В Волгограде выясняют причину смога над городом
23 июля 09:58
Вице-премьер правительства РФ посетит Волгоград с инспекцией
23 июля 09:18
В Волгоградской области лучше всех в ЮФО «поработали» с безработными
23 июля 07:20
В Волжском водителю-инвалиду смягчили приговор за сбитого насмерть пенсионера
22 июля 20:02
Секретарь Генсовета «ЕР» высоко оценил работу «Народного контроля» под руководством депутата ГД РФ от Волгоградской области Анны КувычкоСмотреть фотографииCмотреть видео
22 июля 17:42
В Костроме «Ротор-Волгоград» проиграл ярославскому «Шиннику» - 3:1
22 июля 11:15
В Волгограде приостановлена работа региональной Федерации футболаСмотреть фотографии
22 июля 10:42
В Волгоградской области 4 человека пострадали при столкновении легковушки и «КамАЗа»
22 июля 09:50
В Волгоградской области студент убил месячного ребёнка и избил его матьСмотреть фотографии
22 июля 08:53
В Волгоградской области арестовали имущество организаторов электронного казино
22 июля 06:42
Жители трех сельских поселений Волгоградской области ни разу не заплатили за капремонт
21 июля 21:20
На полигоне в Волжском уничтожили 4,5 тысячи бутылок «левой» водки Комментарии7Смотреть фотографииCмотреть видео
21 июля 20:00
«Высота 102 ТВ»: «Массовая драка» на набережной в Волгограде подняла настроениеCмотреть видео
Аналитика
23 июля 20:07
Программа «Взгляд с Высоты»: Волгоградцы чувствуют себя дикарями на городских пляжах Комментарии24Cмотреть видео
21 июля 20:00
«Высота 102 ТВ»: «Массовая драка» на набережной в Волгограде подняла настроениеCмотреть видео
20 июля 20:02
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области неэффективные учреждения культуры могут ожидать кадровые перемены Комментарии5Cмотреть видео
19 июля 20:00
"Высота 102 ТВ": В Волгограде власти озабочены возвращением пассажиров в "Метроэлектротранс" Комментарии1Cмотреть видео
18 июля 20:00
"Высота 102 ТВ": В Волгограде дольщики ЖК "Доминант" как огня боятся банкротства застройщика Комментарии17Cмотреть видео
17 июля 20:11
«Высота 102»: Единороссы Волгоградской гордумы почувствовали скрытую угрозу в оптимизации числа депутатских мандатов Комментарии3Cмотреть видео
16 июля 17:25
Программа "Взгляд с Высоты": В Волгоградской области полиэтиленовые города "подсели" на химию Комментарии10Cмотреть видео
15 июля 17:47
Жители Волгоградской области стали больше курить
14 июля 19:00
«Высота 102 ТВ»: Волго-Ахтубинская пойма хранит тайны китайских овощеводов Комментарии4Cмотреть видео
13 июля 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волжском депутаты нарисовали образ будущего мэраCмотреть видео
13 июля 12:56
Налоговики Волгоградской области ударно пополняют бюджет региона и РФ Комментарии18
13 июля 10:53
В Волгоградской области снижаются цены на вторичное жилье и растут на новостройки Комментарии16Смотреть фотографии
12 июля 20:06
«Высота 102 ТВ»: Депутаты гордумы пожертвуют 12 мандатов во благо бюджета Волгограда Комментарии3Cмотреть видео
11 июля 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области «Дорстройсервис» «сворачивает» с федеральной трассы М-6 Комментарии4Cмотреть видео
10 июля 18:46
"Высота 102 ТВ": Испытание аттестацией прошли не все артисты Волгоградской областной филармонии Комментарии12Cмотреть видео
9 июля 14:18
«Взгляд с Высоты»: В Волгограде жильцы многоквартирных домов стали бойцами «капитального фронта» Комментарии63Смотреть фотографииCмотреть видео
7 июля 18:30
«Высота 102 ТВ»: «Безводные» выходные в Волгограде обещают стать залогом надежного водоснабжения в будущем Комментарии7Cмотреть видео
6 июля 20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде худрук НЭТа козырнул «золотыми яйцами» и ориентацией Комментарии42Cмотреть видео
5 июля 20:02
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде набирает обороты скандал с «улетающим» фасадом новой многоэтажки Комментарии6Cмотреть видео
4 июля 20:02
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде новый дом ставит рекорд по скорости разрушения из-за наглости застройщика Комментарии3Cмотреть видео
3 июля 20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде из-за жары вспыхнула пойма реки ЦарицаCмотреть видео
2 июля 19:12
Итоговая программа «Взгляд с Высоты»: В Год экологии в Волгограде мусорные свалки растут как на дрожжах Комментарии5Cмотреть видео
30 июня 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде застройщик бывшего объекта к ЧМ-2018 отбивается в судах от органов власти Комментарии5Cмотреть видео
29 июня 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде пытаются избавить дворы от тесного соседства с пивными точками Комментарии2Cмотреть видео
29 июня 08:31
После ландшафтных пожаров 2010 года сельчане-погорельцы Волгоградской области остаются без детских садов и школ Комментарии15Смотреть фотографии
28 июня 20:06
«Высота 102 ТВ»: Одна из самых ужасных дорог Волгограда дождалась ремонта Комментарии2Cмотреть видео
27 июня 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде от мусора погибает природная жемчужина Кировского района Комментарии5Cмотреть видео
26 июня 20:02
«Высота 102 ТВ»: Опыт «Чистого города» из Волгограда востребован в сфере ТКО Астраханской областиCмотреть видео
25 июня 18:03
«Взгляд с Высоты»: Власти Волгоградской области взялись «везти», чтобы повезло обманутым дольщикам Комментарии25Cмотреть видео
23 июня 20:08
«Высота 102 ТВ»: Строители «Волгоград Арены» показали особенности монтажа кровли на высоте Комментарии4Cмотреть видео
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

   

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Подсчет возможной прибавки к пенсии от накоплений

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

 

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

          
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
   
День 23 Июля, Вс
Волгоград
Пасмурно, температура 28..30 С, давление 745..747 мм рт.ст., ветер Южный, 4 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
23 Июля, Вс
1 $ 58.9325 руб.
1 € 68.6623 руб.
1 GBP 76.5828 руб.
1 CHF 61.9690 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
     
     
         

 

Обсуждают в форуме

Муниципальное предприятие в Волгограде заказало «коллекторов» для должниковКомментарии49
В Волгограде допрашивают подозреваемого по делу обманутых дольщиков ЖК «Доминант» и «Парк Европейский»Комментарии47
В Волгограде назначена дата публичных слушаний по оптимизации числа депутатов гордумыКомментарии41
Снижение заработка актеров НЭТа в Волгограде суд признал законнымКомментарии40
В Волгограде дело о 6-миллионной афере с платежами за услуги ЖКХ готовят к судуКомментарии36
Комсомольскому путепроводу в Волгограде вернут лестницыКомментарии33
От общественности Волгограда ждут предложений по оздоровлению ситуации в НЭТ и других учреждениях культурыКомментарии32
Бюджет Волгоградской области выплатит около 700 тыс рублей за попадание "Cadillac" в яму на дорогеКомментарии31
Волгоградский планетарий не заплатит за сказку 20 млн рублейКомментарии27
В Волгограде дольщики посчитали, сколько не хватает денег на достройку ЖК "Доминант"Комментарии26
На стихийном пляже в Волгограде массово штрафовали отдыхающихКомментарии26
Журналист «Высоты 102» посчитал возможную прибавку к пенсии от накопленийКомментарии25
В Волгоградской области директор кафе обвиняется в доведении официантки до попытки суицидаКомментарии25
Главный санитарный врач РФ одобрила порядок в уличной торговле в ВолгоградеКомментарии24
Программа «Взгляд с Высоты»: Волгоградцы чувствуют себя дикарями на городских пляжахКомментарии24

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: «Массовая драка» на набережной в Волгограде подняла настроение
Просмотров: 22766
Секретарь Генсовета «ЕР» высоко оценил работу «Народного контроля» под руководством депутата ГД РФ от Волгоградской области Анны Кувычко
Просмотров: 17807
Программа «Взгляд с Высоты»: Волгоградцы чувствуют себя дикарями на городских пляжахКомментарии24
Просмотров: 11611
Вице-премьер правительства РФ посетит Волгоград с инспекцией
Просмотров: 7539
В Волгоградской области студент убил месячного ребёнка и избил его мать
Просмотров: 5794
Муниципальное предприятие в Волгограде заказало «коллекторов» для должниковКомментарии49
Просмотров: 4781
В Волгоградской области арестовали имущество организаторов электронного казино
Просмотров: 4745
На полигоне в Волжском уничтожили 4,5 тысячи бутылок «левой» водкиКомментарии7
Просмотров: 4657
Реестр юридических лиц Волгоградской области "похудел" на 8 тысяч компанийКомментарии19
Просмотров: 3665
Главный санитарный врач РФ одобрила порядок в уличной торговле в ВолгоградеКомментарии24
Просмотров: 3280

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгограде арестован подозреваемый по делу обманутых дольщиков ЖК «Парк Европейский» и «Доминант»Комментарии24
Рекомендации: +28 / 12-
В Волгограде дольщики посчитали, сколько не хватает денег на достройку ЖК "Доминант"Комментарии26
Рекомендации: +27 / 6-
В Волгограде допрашивают подозреваемого по делу обманутых дольщиков ЖК «Доминант» и «Парк Европейский»Комментарии47
Рекомендации: +21 / 7-
В Волгограде выясняют причину смога над городом
Рекомендации: +18 / 5-
В Волгоградской области студент убил месячного ребёнка и избил его мать
Рекомендации: +15 / 9-
Главный санитарный врач РФ одобрила порядок в уличной торговле в ВолгоградеКомментарии24
Рекомендации: +15 / 13-
В Волгограде приостановлена работа региональной Федерации футбола
Рекомендации: +14 / 11-
Глава Роспотребнадзора РФ представила губернатору нового главного санитарного врача Волгоградской областиКомментарии4
Рекомендации: +14 / 8-
Муниципальное предприятие в Волгограде заказало «коллекторов» для должниковКомментарии49
Рекомендации: +14 / 8-