"Высота 102 ТВ": В Волгограде власти озабочены возвращением пассажиров в "Метроэлектротранс"







Смотрите сегодня в программе: депутаты Волгоградской гордумы согласились на "безопасный" кредит для МУП "Метроэлектротранс". Компенсации за школьные проездные не отменят: в бюджете Волгограда нужно найти еще 3 млн рублей. Три района Волгограда останутся без воды на выходные: для модернизации сетей требуется плановое отключение. Волгоградский музтеатр теряет зрителей: аудиторы дали ряд советов артистам.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



