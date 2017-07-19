В Волгоградской области экс-главе поселения и его друзьям не удалось обжаловать приговор за изнасилование

В апелляции оставили в силе приговор в отношении бывшего главы сельского поселения в Даниловском районе Николая Пивоварова за изнасилование женщины. Ему назначено 7 лет тюрьмы. Подельникам Станиславу Рыскалю и Андрею Наумову - 7 и 5 лет лишения свободы соответственно. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

Подсудимые не признавали свою причастность к изнасилованию, обжаловали решение первой инстанции, однако прокуратуре полностью удалось доказать их вину.

Следствием и судом установлено, что ночью 8 октября 2015 года осужденные в состоянии алкогольного опьянения встретили свою 32-летнюю приятельницу и предложили ее подвезти до дома. Когда женщина села в машину, они вывезли ее на берег пруда Заплавский Байрак, где поочередно надругались над потерпевшей.

Все осужденные будут отправлены в колонию строгого режима.