В Волгоградской области у частного перевозчика за долги арестовали маршрутку





Приставы арестовали за долги у частного перевозчика микроавтобус "Mercedes Benz", курсирующий по маршруту Волгоград-Николаевск. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП по региону, владелец маршрутки задолжал кредиторам 300 тысяч рублей, но добровольно рассчитываться с долгами не собирался. После возвращения из очередного рейса, на автовокзале г. Николаевска микроавтобус должника с актом описи и ареста ждали судебные приставы. После высадки пассажиров, служители закона принялись за свою работу, а в это время водитель связался с хозяином авто. Должник спустя 10 минут прибыл на место, требуя прекратить исполнительные действия. Однако транспорт был изъят. В настоящее время проводится оценка арестованного имущества для передачи его на реализацию. Должник, в свою очередь, до сих пор не согласен с произведенным судебными приставами арестом и не предпринимает мер по погашению долга.



