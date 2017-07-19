В Центральном районе Волгограда восемь улиц ожидает капремонт

Стали известны победители аукционов по капремонту еще 15 улиц Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, из них восемь объектов находятся в Центральном районе. Это улицы Порт-Саида, Пушкина, Хиросимы (от Рокоссовского до железнодорожного путепровода), участок 7-й Гвардейской, Новороссийская (от ул. Кубанской до ул. Голубинской), маршала Чуйкова, Глубокоовражная (от границы Ворошиловского района до ул. Володарского), ул. Гагарина.​ Помимо этого, обновления ожидают улицы Рабоче-Крестьянская, Симбирская, Профсоюзная в Ворошиловском районе, проспект Металлургов в Краснооктябрьском, участок улицы Домостроителей от ул. Исторической до шоссе Авиаторов в Дзержинском, улица Льва Толстого в Советском. Ранее были определены подрядчики, которые уже ведут работы на 22 дорожных участках.

Помимо прочего, напомним, масштабное обновление намечено на ул. Советской. На первом этапе здесь выполняется замена тепломагистрали и водопроводных сетей, после чего восстановят дорожное полотно в границах улиц Краснознаменской и 7-й Гвардейской.



