



На выходные три района Волгограда останутся без воды в связи с проведением большого объема работ по модернизации сетей и водоочистных сооружений (ВОС) Кировского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе "Концессии водоснабжения", последний раз капитальный ремонт здесь проводился 19 лет назад. В этой связи с 22.00 21 июля до 16.00 23 июля будет ограничена подача воды в Кировском районе, доканальной части Красноармейского района и Советском районе (кроме микрорайона Тулака и пос. Горьковский).

В настоящее время на сооружениях идет замена насосного оборудования, монтаж новых систем электроснабжения, автоматизации и частотно-регулируемых приводов. Сделано все, что можно было сделать без прекращения подачи чистой воды в город, но следующий этап реконструкции объекта требует остановки ВОС. Отметим, что в этом году Кировским ВОС исполняется 55 лет. В "Концессии водоснабжения" сообщили, что во время плановой остановки, помимо установки разделительного затвора, здесь предстоит переврезка трубопроводов, замена и монтаж задвижек разного диаметра – от 300 мм до 1,2 метра, и прочие работы, которые впоследствии существенно повысят надежность насосной станции и, соответственно, качество водоснабжения южной части города.

С графиком подвоза воды можно ознакомиться на сайте компании "Концессии водоснабжения" http://investvoda.ru. Круглосуточный контакт-центр компании ("горячая линия" по тт. 99-67-96, 606-600) предоставит жителям оперативную информацию по передвижению водовозок, а также проконсультирует по вопросам поступления воды в дома.



