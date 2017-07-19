Выплаты компенсаций за школьные проездные билеты в Волгограде сохранятся и в новом учебном году. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение приняла сегодня гордума на последнем перед депутатскими каникулами заседании. Напомним, что в 2015 и 2016 годах данная мера соцподдержки была заморожена в связи с нехваткой денег в бюджете. В декабре прошлого года думцы возобновили выплаты, но только до конца мая текущего года.

На весь 2017 год такая форма поддержки требует из бюджета 8 млн рублей, из которых на сегодняшний день в казне заложено только 5,5 млн. В сентябре депутаты обещают поправить бюджет, чтобы все желающие родители могли вернуть потраченные деньги на покупку проездных для своих детей-школьников.



