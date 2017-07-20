



Мама и бабушка маленькой Софии Кравченко из Волгограда просят помощи неравнодушных людей в сборе средств на лечение их девочки, получившей травму при рождении. У малышки, которой весной исполнился 1 год и 4 месяца, появился шанс полностью излечиться и стать полноценным человеком. Как сообщила ИА "Высота 102" бабушка девочки Вера Кравченко, немецкие специалисты гарантируют ребенку 100% восстановление, но для этого необходимо пройти длительную реабилитацию в заграничной клинике. В Германии с такими детками работают давно и успешно, а вот в России, к сожалению, подобные методики реабилитации пока еще не развиты.

Непростая история маленькой Софии началась с момента ее появления на свет. За первые 19 часов жизни новорожденной девочке поставили целый букет диагнозов - гипоксия, ишемия, кровоизлияние, отек головного мозга... Сейчас за будущее этого маленького человечка борются ее родные и близкие. Немецкие врачи посоветовали им клинику в Греции, где проводят необходимую реабилитацию, но стоимость лечения существенно дешевле - порядка 10 тысяч евро в месяц. Однако для близких девочки и эта сумма - громадная. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Светлана Кравченко - мама Софии - подробно рассказала свою историю. Милосердные люди уже помогли оплатить обследование ребенка в Германии и собрать часть средств на реабилитацию.





"Моя Софийка невероятный боец, такое громадное желание жить и всех победить!!!, - пишет Светлана. - Она все знает и понимает, мозг у неё явно работает очень неплохо! К сожалению очень плохо видит и всего боится, но потихонечку становится смелее. Маленькими шажочками она идёт только вперёд!!! И я верю , что все у неё получится и она станет полноценным человечком, просто ей нужно помочь!". (орфография и пунктуация автора сохранены - ред.)





Реквизиты для оказания помощи:





Сбербанк; Кравченко Светлана Васильевна (мама),

номер карты 6390 0211 9074 9568 07 (карта социальная, 18 цифр)

Карта привязана к мобильному телефону 8-988-981-8008.

Счет Сбербанка 4081 7810 5110 0500 2941

Счет Альфа-банка 5486 7320 3654 4658

Родные Софии Кравченко будут благодарны за любую перечисленную сумму!



