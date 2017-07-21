Из Центрального районного суда Волгограда в виду существенных процессуальных нарушений, допущенных органами предварительного следствия, дело в отношении шести предпринимателей о мошенничестве с субсидиями на развитие бизнеса, вернули на доследование. Такое решение принято, сообщил ИА «Высота 102» адвокат одного из обвиняемых Анатолий Яковенко, в том числе в связи с имеющимся постановлением о прекращении уголовного преследования директора «ЛМ-Сервис-Юг» Ивана Ломаги «и иных лиц». Ранее Ломагу приговорили к 6,5 годам колонии общего режима, а сотрудников его фирмы, так называемых молодых предпринимателей, — от 2,5 до 3 лет лишения свободы. Приговор был обжалован и в апелляции отменен с направлением дела на новое рассмотрение. Все обвиняемые были выпущены из СИЗО под подписку о невыезде. Ожидать возвращения дела из прокуратуры в суд они будут на свободе.

В 2011 году руководитель Иван Ломага обязал мастеров по ремонту техники Лопухова, Тулупова, Елистратова, Кулябко и Токарева оформить на себя статус индивидуальных предпринимателей. Были подписаны доверенности на юриста, которая впоследствии получала все необходимые для регистрации ИП документы. Затем целью Ломаги, было доказано следствием и в суде, стала возможность получить на молодых по юридическим меркам индивидуальных предпринимателей субсидии на развитие бизнеса, а затем под разными предлогами, в том числе и под расписки, перевести их на свой счет. Для этого мастера по указанию Ломаги прошли обучение в бизнес-инкубаторе при администрации Волгоградской области. По словам адвоката Анатолия Яковенко, его подзащитный Лопухов именно на этих курсах понял, что не собирается участвовать в афере, поскольку за проделанную работу за эти средства надо будет отчитываться, тогда как реальное положение дел этого не предполагало. Так, указывают защитники, вместо развития бизнеса Ломага заставил ИП написать расписки о получении денег от него, чтобы затем провести операции по продаже каких-то вагончиков. Каких именно и для чего это необходимо, а также как будет осуществляться взаимный расчет, а позже составляться отчет об использовании бюджетных денег, никому из телемастеров было неизвестно и непонятно, говорилось в апелляционной жалобе адвокатов. Когда на счета ИП были перечислены почти 900 тысяч казенных рублей, считает следствие, деньги были распределены между всеми участниками преступной группы. Сами же осужденные утверждают, что документы подписывали по указке Ивана Ломаги, не разбираясь в финансовых взаимоотношениях ИП и «ЛМ-Сервис-Юг», и только получали заработную плату.

За время следствия один из подозреваемых скончался.