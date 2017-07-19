В Волжском упавшее у здания больницы дерево разбило окна и ранило медсестру









По словам пациентов, которые сообщили о происшествии в редакцию и были напуганы произошедшим, напротив больницы, как раз по траектории вероятного приземления тополя, также расположен детский сад.

Порывы ветра стали причиной падения сухого тополя рядом с территорией больницы №2 города Волжского. В результате, передает ИА «Высота 102», в кабинетах терапевта, невролога и в лаборатории с первого по третий этаж разбиты 3 стекла, травмы получила медицинская сестра, которая находилась рядом с окном в терапии. По предварительным данным, уход за деревьями должны осуществлять городские службы.