



Активисты волонтерского отряда опорного техуниверситета вернулись из очередной археологической экспедиции, которая проходила на территории Водянского городища – древнего города времен Золотой Орды, расположенного в Дубовском районе Волгоградской области, на берегу Волгоградского водохранилища. Как рассказали ИА «Высота 102» в вузе, во время раскопок удалось сделать немало интересных находок. Например, на штык лопаты попадались осколки нарядной фаянсовой посуды 19 века, которая осталась на месте дач зажиточных дубовчан, а глубже можно было обнаружить грубые, черные черепки русских горшков, ведь на территории городища когда-то располагался русский квартал. Со времен Золотой Орды в земле городища остались и осколки изящных золотоордынских и византийских сосудов, покрытых глазурью и тонкой россыпью.





А уж сколько восторгов было у студентов, когда они раньше металлоискателя находили серебряную или медную монету – не передать! К слову, нередко молодым археологам удавалось найти и более ранние по времени находки – например, пули, оставшиеся после Великой Отечественной войны, где тогда на этом месте располагалось стрельбище.





«А не поехать ли нам в степь?», – так называется, реализуемый уже 7 лет проект волонтерского отряда Волгоградского опорного технического университета – участие в экспедициях Волго-Донского археологического общества. Интерес волонтеров к истории своего края был поддержан руководством вуза и уже несколько лет историко-краеведческая экспедиция политехников финансируется из средств на внеучебную работу. Раскопки на территории Водянского городища (археологического памятника федерального значения XIV - XV вв.) - древнего города времен Золотой Орды, ведутся с 2010 года.

Как рассказали участники экспедиции, мало того, что во время таких походов получаешь огромный опыт и удивительное чувство сопричастности с историей, так и начинаешь находить необычное в, казалось бы, обычном: и звезды на небе кажутся ярче, и жизнь без интернета – не такой уж скучной и невыносимой. Ведь где еще ты услышишь рассказы-легенды под треск горящих дров в костре, около которого собрались твои друзья и однокурсники…



