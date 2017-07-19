



В Волгоград из Москвы этапирован один из кураторов строительства ЖК «Парк Европейский» и «ЖК Доминант» в Кировском и Советском районах. Как стало известно ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, Кифишин является финансовым распорядителем средств, которые вложили в свои новые квартиры порядка 200 дольщиков в Волгограде, но дома так и не были сданы в эксплуатацию. По версии следствия, именно его действия привели к тому, что деньги вкладывались не в завершение строительства высоток, а уходили на другие цели. Кифишин будет допрошен следователями, также будет решен вопрос о мере пресечения. Это первый подозреваемый в уголовном деле, которое было возбуждено по факту злоупотреблениями полномочиями. Ранее заявлялось, что фигурантами также являются директор местного филиала ООО «УК «Квартстрой» Евгения Красильникова и гендиректор ООО «Орион» (одновременно «Квартстрой-ВГ») Евгений Карпушов.

Кроме того, в московских офисах фирмы, которая возводит многоквартирные дома сразу в нескольких регионах России, проведен ряд обысков. Изъяты финансовые документы, черновые записи и электронные носители, которые сейчас пристально изучаются.