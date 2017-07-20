Ревизоры отправляют Волгоградский музыкальный театр на гастроли

Посещаемость Волгоградского музыкального театра в 2016 году снизилась по сравнению с данными 2015 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт проверки КСП Волгограда использования бюджетных средств муниципальным учреждением культуры, если в прошлом году музтеатр посетили 79826 человек, то в 2015 году этот показатель составлял 80612 человек. Однако при этом, отмечают в КСП, доходы от реализации билетов возросли на 1,2 миллиона рублей, или почти на 6% (в 2015 году – 19,4 миллиона рублей, в 2016 году- 20,6 миллиона). Также увеличилось и количество спектаклей, концертов и концертных программ. Однако о самоокупаемости театра речи не идет. Большую часть доходов учреждения культуры (вместе с доходами от продажи билетов – 79,4 миллиона рублей) составляют бюджетные субсидии в размере 55,5 миллиона рублей.

В КСП Волгограда также отметили, что в учреждении культуры не справились с выполнением муниципального задания по заполняемости зала: наблюдался явный недобор зрителей на постановках оперы и спектаклей. Одной из причин этого ревизоры видят в отсутствии взаимодействия между театром и комитетом по культуре администрации Волгограда, а также – стратегического планирования деятельности муниципального учреждения.

К слову, ревизоры нашли и необоснованные расходы в деятельности музтеатра. В частности, за счет собственных доходов иногородним творческим работникам, не имеющим в собственности жилья, была выплачена компенсация в размере 813 тысяч рублей. Хотя зарплаты работников музтеатра, в отличии, например, от доходов некоторых актеров НЭТа, можно назвать весьма скромными. Например, размер средней зарплаты персонала в целом по учреждению составил в 2016 году 15,3 тысячи рублей. Так, например, артист хора в среднем зарабатывал 13 тысяч рублей, артист балета – 16,2 тысячи рублей. Больше всего из творческих сотрудников, пожалуй, получали солисты – более 19 тысяч рублей.

Ревизоры выявили в деятельности театра и нарушения, которые, как оказалось, являются характерными для учреждений культуры – как муниципальных, так и государственных. Это – предпочтение закупкам у единственного поставщика, что говорит об отсутствии конкуренции при осуществлении этих процедур и, следовательно, какой-либо экономии средств, «сложные» отношения с арендаторами муниципального имущества, которые выливаются в образование задолженности перед учреждением.

В КСП Волгограда ожидают, что «оживить» муниципальное учреждение поможет комитет по культуре администрации Волгограда, а точнее – план по обновлению репертуара, материально-технической базы, увеличению зрительской аудитории, привлечению на гастроли театров из других регионов, активизации собственной гастрольной деятельности, а также привлечению альтернативных источников финансирования.