Депутаты Волгоградской гордумы сегодня дали согласие на заключение МУП "Метроэлектротранс" кредитного договора и передачу в залог банку имущества предприятия. Как сообщает ИА "Высота 102", сумма одобренного двухлетнего займа - 344 млн рублей. Рыночная стоимость имущества, которое переходит в залог - порядка 1,7 млрд рублей.

Первый замглавы администрации Волгограда Ирина Пешкова пояснила, что общая сумма кредитных ресурсов "МЭТ" не увеличится, поскольку данная ссуда нужна для перекредитования предприятия. Новый займ позволит МУПу не погашать в этом году оформленный два года назад кредит. "Эта та проблема, которая возникла у предприятия два года назад в связи со снижением бюджетного финансирования, с сокращением пассажиропотока и, как следствие, доходности. Предприятие было вынуждено привлекать кредиты в целях оплаты обязательных платежей. Приняв это решение, мы даем согласие предприятию продлить кредитный договор на два года", - пояснила Пешкова.

Зашел в ходе обсуждения проекта решения и вопрос об обновлении городского общественного транспорта. Первый замглавы администрации города напомнила депутатам, что недавно было объявлено о закупке для "МЭТа" 25 автобусов, а также партии новых трамваев. "Мы готовы доложить вам (депутатам, - прим. ред.) о программе развития "Метроэлектротранса", реализация которой позволит не сиюминутно, но поэтапно, вернуть пассажиропоток, который муниципальное предприятие теряло на протяжении последних пяти лет, когда коммерческие маршрутные такси завоевывали рынок и отбирали его у "МЭТа". В тот момент, теряя выручку, предприятие было вынуждено брать займы", - заключила Ирина Пешкова.



