ВТБ и Федеральная служба судебных приставов развивают сотрудничество

Банк ВТБ и Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации (ФССП России) подписали соглашение о взаимодействии. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, свои подписи под документом поставили президент-председатель правления банка Андрей Костин и главный судебный пристав Российской Федерации Дмитрий Аристов.

Соглашение предусматривает установление долгосрочного и взаимовыгодного взаимодействия ФССП России и банка ВТБ. Согласно условиям соглашения, стороны, в том числе, проработают возможность открытия и ведения специального социального банковского счета, предназначенного только для зачисления денежных средств, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание. Это позволит исключить списание средств, на которые распространяется иммунитет, со счетов должников, в случае вынесения постановления о наложении ареста на их денежные средства.

На церемонии подписания Андрей Костин отметил, что заключение данного соглашения является важным шагом к расширению сотрудничества между группой ВТБ и Федеральной службой судебных приставов, который поможет совершенствованию финансовых инструментов, способствующих качественному исполнению судебных решений в России.

По словам Дмитрия Аристова, соглашение позволит продуктивнее решать большой круг задач и вопросов, эффективно продолжить уже налаженное между ФССП России и банком ВТБ плодотворное взаимодействие. Он отметил, что на сегодняшний день сторонами реализован переход на электронный документооборот, что существенно упростило процедуру обмена информацией и значительно сократило сроки обработки запросов, направляемых судебными приставами.