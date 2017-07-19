В Волгограде «ночная бабочка» осуждена за ложный донос на клиентов

Условный срок получила женщина легкого поведения из Краснооктябрьского района Волгограда, которая решила отомстить 4 клиентам и заявила на них. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебный акт, будучи ранее судимой за кражу, официально безработная, замужняя, имеющая ребенка женщина оказывала по ночам интим-услуги. На улице Тарифной ее встретила компания мужчин и предложила заработать. Цена вопроса на четверых — 3700 рублей. В процессе работы одному из клиентов не понравилось качество оказанных услуг, и они поругались. Чтобы отомстить, женщина направилась в Следственный комитет, где сообщила, что четверо неизвестных ее насильно посадили в машину и поочередно изнасиловали, при этом отобрали сотовый телефон и 20 тысяч рублей.

Как пояснил информагентству замруководителя отдела СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров, при отработке заявления выяснилось, что такой суммы у женщины при себе не было. А вот факт кражи телефона и неоплата оказанных услуг подтвердилась. В результате в отношении одного из клиентов было возбуждено уголовное дело о грабеже, сейчас идет следствие.