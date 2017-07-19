



Волгоградский бизнесмен, сын депутата Волгоградской облдумы Алексей Бакулин, прочитал лекцию в образовательном центре «Сириус» в Сочи участникам смены талантливых школьников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на компанию «Бакулин Моторс Групп», которую возглавляет сын депутата, лекция была посвящена развитию беспилотного транспорта в России и в мире.

Напомним, Алексей Бакулин во время последней прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в студии, где проходило мероприятие, задал вопрос главе государства о российско-американских отношениях. Он оказался единственным жителем региона, который смог пообщаться с президентом.







