ФАС России включила изгнанную с шоссе Авиаторов в Волгограде компанию в реестр недобросовестных поставщиков





Комиссия Федеральной антимонопольной службы России включила компанию "Дорстройсервис", которая осуществляла к ЧМ-2018 реконструкцию шоссе Авиаторов в Волгограде, в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает ИА "Высота 102". Соответствующее обращение в российское антимонопольное ведомство было направлено комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. ФАС России решила включить в реестр недобросовестных подрядчиков сведения о компании сроком на два года в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта.

Основанием для обращения заказчика стало то, что ООО "Дорстройсервис" надлежащим образом не исполнило обязательства по указанному контракту, тем самым нарушило условия контракта, что явилось основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством РФ.