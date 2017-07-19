В Волгограде назначена дата публичных слушаний по оптимизации числа депутатов гордумы





Только что депутаты городской думы назначили на 4 сентября дату публичных слушаний по вопросу оптимизации депутатского корпуса, сообщает корр. ИА "Высота 102". Мероприятие состоится в зале заседаний представительного собрания. Авторами поправок в Устав города выступила фракция ЕР.

Обсуждение вопроса вызвало небольшую дискуссию, инициатором которой стали несколько "оппозиционных" нардепов. В частности, противники проекта говорили о том, что снижение количества депутатов приведет к ухудшению качества работы думы. Напомним, что изменения предусматривают сокращение думских мандатов со следующего созыва с 48 до 36. На одного депутата-одномандатника теперь будет приходиться не 34 тысячи избирателей, а порядка 41 тысячи. Глава города Андрей Косолапов пояснил, что для городов-миллионников действует минимальный порог - 35 депутатов представительного собрания. Также поправки в Устав подразумевают сокращение количества депутатов, работающих на постоянной основе. Таким образом, если изменения будут приняты, то после выборов в гордуму 2018 года зарплату будут получать не 5 депутатов, включая спикера, а только двое.