Волгоградцев ждут в общественной приемной с экологическими проблемами

Сегодня начинает работу общественная приемная Экологического совета Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», прием в ней будет вести председатель Экологического совета, заместитель председателя Волгоградской областной думы Ирина Соловьева. Открытие приемной связано со значительным ростом обращений граждан по природоохранной тематике. В частности, жителей региона волнует состояние окружающей среды на территории области и вызывает желание участвовать в решении экологических проблем и вносить свои предложения по улучшению экологии. Чтобы представить такую возможность волгоградцам, и было принято решение открыть общественную приемную и вести в ней регулярный прием граждан. «Хочу отметить, что в настоящее время вопросы экологии имеют в нашей области приоритетное значение, поэтому прямые контакты с жителями очень важны, - отметила председатель Экологического совета Ирина Соловьева. – Ведь только с опорой на общественность, на людей неравнодушных к судьбе родного края мы сможем изменить экологическую обстановку к лучшему».

Общественная приемная Экологического совета будет работать еженедельно по четвергам с 14 до 17 часов по адресу: Волгоград, ул. Советская, 11. Телефон для консультаций и записи на прием 33-16-84. Электронный адрес: [email protected]



