В Волгограде устранили более 500 порывов на теплосетях

Свыше 500 порывов на сетях в Волгограде устранили специалисты компании "Концессии теплоснабжения" по результатам гидравлических испытаний, которые проводятся в рамках подготовки города к зиме. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, также продолжается работа по замене изношенных участков сетей теплоснабжения. На данный момент общая протяженность уже отремонтированных трубопроводов составляет более 12 км. Работы проводятся во всех районах города, в том числе в Кировском, на ул. Розы Люксембург, 5, а также сразу на трех участках теплотрассы в Красноармейском районе. Так, на проспекте Героев Сталинграда, 39 специалисты перекладывают одновременно два участка трубы протяженностью порядка 40 метров, от которой запитаны 37 объектов: 30 жилых домов, 2 школы, 3 детских сада, поликлиника и другие. Также осуществляется замена теплового узла в пределах тепловой камеры и врезка стальных задвижек на бульваре Энгельса, 25. От данного участка теплотрассы горячую воду и теплоноситель получают 27 многоквартирных домов, школа, 2 детских сада и прочие потребители.

Параллельно организованы работы на одном из самых крупных тепловых объектов Кировского района – трубопроводе, пролегающем по ул. Розы Люксембург. К нему подключено 57 объектов: 50 многоквартирных домов, 4 детских сада, 2 школы, детская поликлиника. В ходе работ специалистам предстоит заменить 140 метров изношенного участка трубы диаметром 300 мм. Завершить ремонт вышеуказанных объектов планируется к середине августа. Указанные работы осуществляются в рамках производственной программы "Концессии теплоснабжения" по результатам гидравлических испытаний. В этом году впервые такие испытания проводятся в усиленном режиме с целью выявления и устранения максимального количества порывов на сетях. В компании отмечают, что это будет способствовать повышению эффективности и надежности теплоснабжения и водоснабжения.



