Apple Pay доступен держателям банковских карт «МегаФона»





Держатели банковской карты «МегаФона» могут оплачивать покупки при помощи Apple Pay. Теперь карту не обязательно носить с собой, достаточно лишь добавить ее к Apple Pay и расплачиваться с помощью iPhone, Apple Watch, iPad или Mac. Уникальность банковской карты «МегаФона» в том, что счёт мобильного телефона и банковской карты единый. При оплате Apple Pay деньги будут списываться со счета мобильного телефона.

Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании, пояснив при этом, что при добавлении банковской карты в Apple Pay сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

«Благодаря возможностям Apple Pay мы делаем банковскую карту «МегаФона», а вместе с ней и счет телефона, удобным и безопасным средством оплаты товаров и услуг. При запуске карты мы обещали эту функциональность реализовать и сделали это. Но мы не планируем на этом останавливаться и будем активно развивать продукт. В ближайшее время пользователей карты ждут дополнительные технологические новации и уникальные преимущества, которые откроют перед нашими абонентами новые возможности», — говорит директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Ян Кухальский.

Apple Pay очень просто настроить: клиенты могут добавить банковскую карту банка через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID. Больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях.

Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платёж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

Партнёром ПАО «МегаФон» в этом проекте и эмитентом банковских карт «МегаФона» является ООО «Банк Раунд», генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 года.

Также, абоненты «МегаФона» могут пополнять счет мобильного телефона при помощи Apple Pay. В «Личном кабинете» нужно выбрать способ пополнения Apple Pay и приложить палец к Touch ID. Можно пополнить не только свой, но и любой другой номер «МегаФона».

Подробнее про Apple Pay читайте на сайте: http://www.apple.com/ru/apple-pay/

Подробнее о банковской карте «МегаФона» и о лимитах совершения операций читайте на сайте: https://bank.megafon.ru/







