В Волгоградской области 233-летний дуб дал долгожданное потомство

Специалисты регионального ботанического сада обнаружили молодой саженец у старейшего дуба Волгоградской области, состояние которого вызывало серьезные опасения у ученых-ботаников. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Согласно исследованиям Центра Древесных Экспертиз возраст дерева составляет 233 года. Год от года его состояние ухудшало не только время, но и ряд других факторов. Так, подмыв и проседание грунта приводят к тому, что дерево постепенно сползает в Волгу. Подмыв корневой системы вместе с прогрессированием грибковых заболеваний и увеличением количества дупел на стволе дуба год от года ухудшали его состояние. В 2015 году ученые взяли шефство над старейшим деревом Волгоградской области. С этого времени регулярно проводится обрезка сухих ветвей, санация и пломбировка дупел, благоустройство прилегающей территории. Проведено террасирование береговой линии подпорными ступенями из бетонных плит и бутового камня, что позволило замедлить процесс берегообрушения. Все эти усилия привели к тому, что состояние дерева существенно улучшилось, увеличилась вегетативная масса (количество ветвей и листьев), повысилась общая жизнестойкость растения. По мнению ученых, именно такая забота привела к тому, что дуб смог дать жизнеспособные семена, одно из которых сумело укорениться.



