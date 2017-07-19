ТВ "Мир 24": Российские и армянские полицейские обсудили борьбу с преступностью







Совместная борьба с преступностью и правовая помощь. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев провел заседание Объединенной коллегии российского ведомства и Полиции Республики Армения. Оперативное совещание прошло в Волгограде, сообщает телеканал «МИР 24».

Коллеги обсудили вопросы сотрудничества. Как отметил Колокольцев, в России ежегодно фиксируется около 2,5 тысячи противоправных действий, совершаемых уроженцами Армении. Вместе с этим примерно 700 преступлений совершаются в отношении граждан этого государства.

Международное сотрудничество помогает и уголовному розыску. Так, в течение прошлого года в России были задержаны 60 злоумышленников и найдены пять без вести пропавших граждан, объявленных в розыск в Армении.

Участники заседания обсудили и проблему незаконного оборота наркотиков. Во время операции «Канал» они раскрыли почти 400 наркопреступлений.