Газета «Коммерсантъ» от 18 июля 2017 г.

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования в отношении двух членов банды Шамиля Басаева, организовавшей в 1995 году теракт в Буденновске. Рамзан Белялов и Магомед Маздаев предстанут перед судом по обвинению в терроризме, бандитизме, захвате заложников и незаконном хранении наркотиков.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении ведомства. По данным правоохранительных органов, мужчины добровольно вступили в состав банды под руководством Басаева в июне 1995 года. В результате вооруженного нападения банды организации и граждан города Буденновска были убиты 129 человек, пострадали 317.

Напомним, Рамзан Белялов был арестован в июне 2015 года. Магомед Маздаев был задержан в декабре 2014 года в Волгоградской области. От показаний Белялов и Маздаев отказались, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ. По данному делу, не имеющему сроков давности, уже осуждено 26 участников рейда, и около 30 числятся в розыске.