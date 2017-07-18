В Волгограде Россия и Армения обсудили вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере





Сегодня за радушный прием и создание необходимых условий для проведения заседания в Волгограде министр внутренних дел России генерал Владимир Колокольцев поблагодарил губернатора Андрея Бочарова. Напомним, заседание Объединенной коллегии МВД РФ и полиции республики Армения проводится в течение двух дней на базе музея-панорамы «Сталинградская битва». Стороны также наметили посещение Мамаева кургана для возложения цветов в Зале воинской славы и госпиталя ветеранов войн.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе МВД РФ, в своем выступлении глава российского ведомства остановился на актуальных вопросах сотрудничества правоохранительных органов двух стран. Он отметил, что созданные механизмы межведомственного взаимодействия достаточно востребованы, достигнут главный результат – сохранение стабильности и правопорядка на территории государств.

Глава МВД России акцентировал внимание на состояние взаимодействия в сфере борьбы с общеуголовной преступностью, назвав эту тему одной из наиболее актуальных на данном этапе. По словам Владимира Колокольцева, граждане Армении на территории России ежегодно совершают от 2 до 2,5 тысяч общественно опасных деяний, почти половину из которых составляют кражи, грабежи, разбойные нападения, мошенничества и незаконный оборот наркотиков. С другой стороны, каждый год регистрируется примерно 600-700 противоправных посягательств в отношении граждан этой страны.

«Своевременное оказание взаимной правовой помощи существенно облегчает и ускоряет раскрытие и расследование таких деяний», - подчеркнул он.

Также глава МВД России отметил, что в результате проведенных в прошлом году совместных мероприятий раскрыт ряд преступлений, совершенных организованными группами. В результате совместных усилий только за прошлый год и первый квартал текущего правоохранительными органами России установлено 56 преступников и 5 без вести пропавших, объявленных в розыск Арменией. Особое внимание на заседании Объединенной коллегии было уделено противодействию незаконному обороту наркотиков. Владимир Колокольцев подчеркнул, что в результате проведения региональной антинаркотической операции «Канал» с 29 мая по 2 июня текущего года российской стороной возбуждено 2,2 тысячи уголовных дел, выявлено почти 400 преступлений в этой сфере.

В целом, по оценке российского министра, достигнутый уровень сотрудничества позволяет выполнять поставленные оперативно-служебные задачи. В то же время он предложил обсудить имеющиеся проблемные вопросы, в числе которых необходимость повышения результативности совместных мероприятий и улучшения раскрываемости общеуголовных преступлений.

В завершение заседания стороны обсудили план работы Объединенной коллегии МВД России и Полиции Республики Армения на следующий год.