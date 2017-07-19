



Проведение очередного митинга согласовали власти города обманутым дольщикам жилищного комплекса "Доминант". Об этом накануне на пресс-конференции заявили сами участники долевого строительства, сообщает ИА "Высота 102". Акция протеста состоится 25 июля на площади у "Царицынской оперы" в Краснооктябрьском районе. Участие в митинге также должны принять дольщики еще четырех долгостроев. Это ЖК "Парк Европейский", "Династия", "Чайка-2" и "АхтубаСитиПарк". Помимо этого, оставшиеся без жилья граждане обсуждают возможность проведения массовых или одиночных голодовок. О своем решении по данному вопросу они обещают заявить в ближайшую неделю. По словам одной из активисток Полины Таубе, дольщики хотят действовать в правовом поле, поэтому выверяют каждый свой шаг с точки зрения исполнения законодательства.

Напомним, последний митинг собственники квартир в недостроенных домах "Доминанта" провели 8 июля. С тех пор ничего не изменилось. Полина Таубе рассказала журналистам, что застройщик жилищного комплекса ООО "Квартстрой-ВГ" с апреля текущего года находится в процедуре наблюдения. Заявление о признании должника несостоятельным еще год назад в областной арбитражный суд подавала одна из дольщиц, которая приобрела в жилом комплексе квартиру за 3,5 млн рублей. Уже в процессе рассмотрения иска гражданки в арбитраже застройщик погасил перед ней основной долг. Однако невыплаченными остались различные штрафные санкции. В сентябре 2016 года арбитражный суд отказал истцу в дальнейшем рассмотрении дела. Однако 31 января текущего года суд кассационной инстанции обязал областной арбитраж заново рассмотреть дело. А уже в апреле в отношении "Квартстрой-ВГ" было введено наблюдение и в судебное дело вступили еще ряд обманутых дольщиков.

Вместе с тем, организаторы пресс-конференции заявили о том, что признание застройщика ЖК "Доминант" банкротом - едва ли не самый худший для них вариант. Причиной является наличие у компании банковского кредита в сумме 1 млрд рублей, который, как полагают дольщики, в случае признания фирмы банкротом, будет погашаться в первую очередь. Полина Таубе опасается, что она и ее товарищи по несчастью при таком раскладе смогут рассчитывать лишь на мизерные выплаты.

Но есть и другие пути решения проблемы. "Сейчас или в процессе конкурсного производства может заявиться новый застройщик. Правда, залоговый миллиард "Сбербанка" - это серьезная помеха. Новый застройщик должен погасить этот долг. Пока что ни одна компания не берется это делать", - пояснила Полина Таубе. Еще один возможный сценарий развития событий предполагает активное включение в процесс самого "Сбербанка", который чисто теоретически может взять на себя функции застройщика.

Участники пресс-конференции в своих выступлениях апеллировали к исполнительной власти региона, которая, как они считают, обязана вмешаться в ситуацию. Дольщики ссылались на поручение правительству России, которое год назад дал президент Владимир Путин. Согласно этому документу, кабинет министров должен разработать "дорожную карту" по реализации мер защиты обманутых дольщиков. Ответственными за выполнение данного поручения были назначены председатель правительства Дмитрий Медведев и главы российских субъектов. Дольщики, между тем, выразили недовольство отсутствием, по их мнению, диалога с региональной властью. К профильному вице-губернатору Валентине Гречине соинвесторы ЖК "Доминант", к примеру, смогли записаться только на сентябрь. Пострадавшие от действий недобросовестного застройщика также заявили, что хотели бы видеть на своих протестных акциях чиновников. К слову, на последнем митинге, который состоялся 8 июля, присутствовал заместитель руководителя инспекции Госстройнадзора по региону Алексей Алейников.

Непонятной для дольщиков остается и ситуация с "зависшей" сдачей в эксплуатацию одного из трех домов "Доминанта", степень готовности которого составляет, по сведениям граждан, 95%. Остальные два дома готовы на 75% и 85% соответственно. В достройку многоэтажек, по данным дольщиков, остается вложить порядка 150-180 млн рублей против 3 млрд уже потраченных застройщиком.

Напомним, первый из трех 24-этажных домов в Кировском районе Волгограда компания «Квартстрой-ВГ» обязалась построить еще в 2011 году. Но до настоящего времени, ни одно из строений не сдано. На строительство высоток, рассчитанных на 453 квартиры, были привлечены средства около 200 дольщиков.

В мае текущего года на основании материалов проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело в отношении директора местного филиала ООО «УК «Квартстрой» Евгении Красильниковой и генерального директора ООО «Орион» Евгения Карпушова, который одновременно является директором «Квартстрой-ВГ». Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.



