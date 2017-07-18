





Смотрите сегодня в программе: Дольщики идут ва-банк: в Волгограде жертвы компании-застройщика - на грани объявления голодовки. В Волгоград прибыли первые лица МВД России и Армении: в городе-герое они проведут два дня. Черная икра для черного рынка: в Волгоградской области сотрудники УФСБ накрыли нелегальных поставщиков деликатесов.

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