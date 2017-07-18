На базе клинической больницы №25 города Волгограда откроют наркологию





В Волгограде в больнице №25 — ключевом медицинском учреждении города, в котором будут принимать пациентов во время ЧМ-2018 по футболу, расширяется спектр медицинской помощи. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, включение в состав крупного скоропомощного стационара наркологической больницы позволит повысить оперативность и качество диагностических процедур для пациентов этого профиля.

В арсенале больницы № 25 — современное оборудование, которое позволяет максимально точно установить диагноз и принять решение по лечению. Кроме того, наличие в штате крупнейшего городского стационара широкого спектра специалистов терапевтического профиля, пульмонологов, кардиологов, гастроэнтерологов, нефрологов, врачей ожогового отделения позволит на порядок повысить оперативность и качество оказываемой медицинской помощи пациентам наркологического профиля. А в перспективе в здании наркологической больницы планируется завершить ремонт двух верхних этажей и открыть региональный токсикологический центр.

Напомним, за последние 3 года больница №25 обновлена на 80%: отремонтированы семь из девяти этажей основного корпуса. На территории клиники построена вертолетная площадка, регион первым в стране получил санитарный вертолет по федеральной программе. Здесь же продолжается строительство ультрасовременного приемного отделения.