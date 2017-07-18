В центре Волгограда 58 дворов возьмут под видеонаблюдение





Видеокамеры к лету 2018 года будут установлены в 58 дворах Центрального района Волгограда, относящихся к так называемой "последней миле". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на материалы заседания межведомственной комиссии по вопросу внедрения в регионе аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", к этой категории относятся дворовые территории, которые примыкают к месту проведения фестиваля болельщиков ЧМ-2018 (Центральная набережная), маршрутам следования клиентских групп и стадиону "Волгоград Арена". Системы видеонаблюдения будут установлены на улицах Чуйкова, Володарского, Советской, Комсомольской, Гагарина, 13-ой Гвардейской, Пражской, Наумова и Козловской. Больше всего видеокамер будет на улице Чуйкова и Советской.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России летом 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны - в Волгограде, Казани, Екатеринбурге, Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи.

На стадионе "Волгоград Арена" пройдут четыре матча группового этапа 18,22,25 и 28 июня 2018 года.



