



В Светлоярском районе задержана преступная группа, которая незаконно добывала осетровых, а затем продавала икру и рыбу на черном рынке. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСБ России по Волгоградской области, нелегальный промысел организовали двое местных жителей 40 и 46 лет, который в результате были пойманы полицией на транспорте с поличным. Выяснилось, что ценные виды рыб они сбывали на территории Волгоградской области и в центральных регионах России. Изъято более 12 кг икры, 209 экземпляров рыб осетровых и частиковых видов, более 6 километров орудий лова - сетей, а также боеприпасы. Кроме того, изъяты деньги в сумме около 200 тысяч рублей, которые преступники хранили в холодильнике рядом со свежей икрой.

На основании материалов УФСБ Волгоградским ЛУ МВД России на транспорте в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.