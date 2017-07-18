Жителю Волгоградской области ужесточили приговор за взятку замначальника отдела полиции

В отношении Артура Кима из Николаевского района изменен приговор: вместо 800 тысяч рублей штрафа он заплатит миллион, а также будет этапирован в колонию общего режима на 3 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Волгоградском облсуде. Ким признан виновным в попытке подкупа заместителя начальника отдела полиции.

Как установили следователи, жительница Пензы обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что в отношении нее совершено мошенничество. Проверка показала, что к преступлению причастен Артур Ким, и его доставили в отдел для разбирательства. Не желая быть привлеченным к ответственности, он предложил замначальника ОМВД взятку. Решительный отказ правоохранителя от денег и разъяснения о незаконности таких действий эффекта не принесли: мужчина оставил на столе главного полицейского Николаевского района пачку купюр — 100 тысяч рублей. Сразу после выхода из кабинета его задержали. Районный суд назначил взяточнику только 800-тысячный штраф. По уточнению старшего помощника прокурора Волгоградской области Ольги Токаревой, решение было обжаловано за мягкостью. В результате в апелляции приговор ужесточили и взяли Кима под стражу.

Как уточнил ИА «Высота 102» руководитель МрСО СУ СКР по Волгоградской области Денис Федюшкин, для обеспечительных мер по выплате штрафа у обвиняемого был арестован «Opel», 100 тысяч рублей наличными, которые нашли при обыске, а также порядка 500 тысяч рублей, которые хранились на сберегательных счетах. Теперь эти деньги, а также средства, полученные от реализации машины, пойдут на погашение штрафа.