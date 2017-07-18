



В Камышине завершились многолетние судебные споры о том, кто владеет сгоревшим и утонувшим дебаркадером и кто его должен поднимать, поскольку останки плавсредства наносят вред природе. На днях «Строительная фирма Юг» исполнила решение, сообщил ИА «Высота 102» заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов.

Дебаркадер-45 площадью 300 кв.м. сгорел у Бородинского моста на Волге в июле 2015 года. Когда собственник стал банкротиться, в его конкурсную массу был включен данный объект. В марте 2016 года конкурсный управляющий направил в администрацию Камышина письмо с просьбой принять в собственность дебаркадер. Получив отказ, он отправился в арбитражный суд, который в июле прошлого года обязал мэрию в течение месяца стать обладателем «подводного камня», который оказался никем из кредиторов не востребован и не реализован из конкурсной массы. В кассационной инстанции эти решения были отменены, а спор направлен на новое рассмотрение. Все это время «Строительная фирма Юг» продолжала борьбу за свое банкротство, но каждый раз разрешение этого вопроса откладывалось. В январе 2017 года производство о понуждении администрации Камышина принять имущество было прекращено. Тогда управление имуществом мэрии подало возражения и указало, что горсуд Камышина еще в ноябре 2015 года постановил обязать ООО «Строительная фирма Юг» убрать обгоревшие останки дебаркадера, что исполнено не было, и к делу подключились судебные приставы. В декабре прошлого года отдел ФССП обратился в горсуд с просьбой прекратить производство в отношении должника, поскольку он «не может исполнить действия в связи с вынесенным решением арбитража об обязании администрации Камышина принять в собственность нереализованное имущество». Но такое требование приставов не нашло оснований, и суд отказал.

«Действия по поднятию дебаркадера не оказали негативного влияния на ход исполнения судебного решения, - сообщил информагентству Гасанов. - В настоящий момент работы завершены, акватория Волги очищена от остатков».