Две сетевые компании региона - ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" и ПАО "Волгоградоблэлектро" - оштрафованы Волгоградским УФАС в общей сложности на 800 тысяч рублей за отказ гражданину в заявке на осуществление технологического присоединения его объекта к электрическим сетям. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в антимонопольном ведомстве. Основанием для начала проверки послужила жалоба гражданина. Он пояснил, что обратился сначала в одну, а потом в другую компанию, но подключить объект к электрическим сетям ему так и не удалось. В ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" ему рекомендовали обратиться в ПАО "Волгоградоблэлектро". Уже из этой компании ему прислали ответ с указанием на то, что сети ближайшей сетевой организации – это сети ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго", следовательно, ему надо обращаться туда.

"В данном случае в соответствии с действующим законодательством каждая из сетевых компаний, к которым обращался заявитель за подключением к электросетям, обязана была выдать соответствующий договор и технические условия на подключение, однако этого сделано не было, за что сетевые компании и поплатились", - прокомментировал ситуацию руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников.



