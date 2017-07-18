Экс-депутат гордумы Волгограда приговорен к 4,5 годам колонии за мошенничество

Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор бывшему соучредителю УК «Емкор», экс-депутату городской думы Сергею Емельяненко за мошенничество с платежами жильцов. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, ему назначено 4,5 года колонии общего режима.

С февраля по июль 2015 года Емельяненко систематически получал в кассе управляющей компании деньги под видом займа, не имея намерения их возвращать. Таким образом он похитил более 7,5 млн рублей. Вину в инкриминируемых деяниях в суде подсудимый признал.

Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по Волгограду, оперативное сопровождение - отдел №8 УЭБиПК регионального Главка. Решение в силу не вступило. Напомним, в ноябре 2015 года Емельяненко уже был судим за 16 эпизодов растраты денег жильцов и злоупотребление полномочиями. Тогда ему было назначено 3 года лишения свободы и его этапировали в колонию. Для рассмотрения нового уголовного дела по существу Емельяненко был направлен в СИЗО.