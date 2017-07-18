В Волгоградской области нетрезвый угонщик «Волги» устроил гонки с ДПС







Наказание за ряд преступлений и правонарушений грозит 27-летнему жителю Камышина, который в нетрезвом виде угнал «Волгу», а затем устроил с экипажем ДПС гонки по городу. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, «ГАЗ» угнали с улицы Восточной, в полицию заявил владелец. На улице Ленина «Волгу» заметили сотрудники ГИБДД и пытались остановить машину. Водитель не реагировал и пытался скрыться. На Кубанской он не справился с управлением, и «Волга» врезалась в столб: угонщик хотел сбежать с места ДТП, но был задержан. Выяснилось, что он был нетрезв и, кроме того, лишен прав ранее за вождение в пьяном состоянии. Возбуждено уголовное дело.