Новый сезон сериала «Игры Престолов» стартовал на «МегаФон.ТВ»









Российские поклонники сериала сегодня, на второй день после премьеры, могут увидеть первую серию в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ». Новый сезон будет состоять из семи серий, а не из десяти как было раньше. Но сериал увеличен по хронометражу. Фанатов саги ожидают семь часов и 22 минуты борьбы за железный трон.

Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, зрители «МегаФон.ТВ», использующие тарифы линейки «Включайся», не будут платить за трафик и могут смотреть сериал где угодно.

«Наши зрители могут смотреть любимые сериалы, фильмы и передачи в очередях, пробках, загородом, на природе, в парках и дома - в любом месте, где есть мобильный интернет от «МегаФона». Широкое покрытие сети это позволяет. Сервис «МегаФон.ТВ» работает на разных платформах: ноутбуки, телевизоры со Smart, планшеты и смартфоны», – комментирует директор бизнес-направления «Видео» компании «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

В пресс-службе отмечают, что новым подписчикам «МегаФон.ТВ» на эксклюзивных условиях на 14 дней будет доступна бесплатная подписка на пакет «Амедиатека», куда входит сериал «Игры Престолов».

https://megafon.tv. Для тех, кто только собирается познакомиться со всеми перипетиями сюжета «Игры Престолов», на «МегаФон.ТВ» доступны предыдущие сезоны, а самый первый – абсолютно бесплатно. Подробности на



